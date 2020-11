Furgiuele (Lega): ‘La nomina di Zuccatelli rischia di innescare una bomba sociale’

“Il disastro della sanità in Calabria è il riflesso, oggi come 50 anni fa, di una classe dirigente governativa che guarda alla nostra regione con indolenza, se non addirittura con vero e proprio fastidio”. Così all’AdnKronos, Domenico Furgiuele, deputato calabrese della Lega, che oggi in Aula, durante il Question Time, ha parlato di rischi nella sua regione di “rivolte” simili “a quanto avvenne con i moti di Reggio” nel 1970, con le proteste che durarono mesi, con morti e feriti.

“La nomina ultima di Zuccatelli – spiega – che ha già fallito in quanto ha gestito male l’emergenza come capo della sanità cosentina e poi a Catanzaro, è una provocazione che rischia di innescare una bomba sociale”. “Io credo che il Governo stia sottovalutando la pentola a pressione-Calabria, la stia portando all’esasperazione come gia’ e’ successo nel passato a Reggio Calabria quando poi scoppiarono i moti. Volete che scoppiano i moti? Accomodatevi, ci saranno i moti della Calabria nel 2020”. Prima di evocare i moti di Reggio (noti anche come ‘fatti di Reggio’ o ‘rivolta di Reggio Calabria’, durati per sette mesi tra il 1970 e il 1971 quando il capoluogo in Regione fu spostato a Catanzaro), il parlamentare leghista ha poi detto: “Voi volete fare della Calabria una comunita’ eternamente commissariata sulla sanita’, volete smembrare gli ultimi brandelli che esistono per quanto riguarda il diritto alla salute dei calabresi per quanto riguarda la logica del commissariamento. Il decreto Calabria e la nomina di ulteriori commissari va tutta in quella direzione. Un

Governo lucido avrebbe compreso che bisogna cambiare direzione. Un Governo lucido avrebbe compreso che gli ultimi 11 anni fallimentari di commissariamento dovevano dare un’altra impronta, cambiare la strategia verso la Calabria. Bisogna riconsegnare la sanita’ calabrese alle migliaia di eccellenze che il territorio calabro esporta in tutto il mondo”. Furgiuele conclude: “E invece il governo non ha rispetto. Questo Governo che non ha memoria storica dei propri fallimenti ci rifila un ulteriore e catastrofica ingiustizia e questo per noi non e’ inaccettabile. Nominare un ulteriore commissario e addirittura paventare la sua rimozione con l’ipotesi di nomina di Gino Strada, e bisognerebbe capire che ingerenza ha il Movimento delle Sardine sul Governo Conte, porta soltanto a problemi di ordine pubblico che potrebbero essere superati soltanto se il Governo si ferma e torna sui suoi passi”.