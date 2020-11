Sanità, Morra contro Spirlì: “La Calabria necessità ben più di missionari ma di rivoluzionari”

“Apprendo che il governatore facente funzione Spirlì ha dichiarato che la Calabria non ha bisogno di missionari. Non credo che Gino Strada si sia offeso ma il punto è che la Calabria necessita di ben più di missionari ma di rivoluzionari che facciano saltare tutte quelle teste di presunti professionisti della medicina e della sanità che si trovano a capo di organizzazioni senz’altro titolo che la vicinanza di qualche politico. Se questo avverrà, e io sto lavorando insieme a tanti colleghi affinché questo avvenga, tanti avranno da trovarsi altra occupazione. O comunque avranno finalmente da lavorare e tanto”.

Così in un video messaggio il senatore M5s Nicola Morra che lancia un appello a lanciare messaggi social con l’hashtag #SullaStradaGiusta “per far arrivare il nostro segnali ai più alti livelli perché c’è la necessità di promuover una rivoluzione culturale e politica”. “La notizia di poter mettere Gino Strada al servizio della sanità pubblica ha prodotto il panico. E ora trovano posti letto che fino ad ora non avevano trovato. Immaginate che cosa possa fare la presenza e l’operatività di un uomo e di un’ organizzazione che saprebbero infondere alla Calabria entusiasmo. Ho ricevuto tante telefonate di medici che hanno dato la loro disponibilità a svolgere un qualunque ruolo pur di correggere le storture del sistema sanitario calabrese” conclude.