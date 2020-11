Spirlì boccia l’ipotesi Gino Strada commissario della sanità in Calabria

Nel momento stesso in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte esprime un giudizio più che positivo sul nome di Gino Strada nell’obiettivo di rafforzare la compagine commissariale calabrese, dopo i recenti scandali che l’anno vista protagonista, è di tutt’altro avviso il presidente facente funzioni della Calabria Nino Spirlì che invece da parte sua respinge al mittente l’ipotesi Gino Strada tuonando: “Non abbiamo bisogno di medici missionari africani. Cosa c’entra, dobbiamo scavare pozzi? Non abbiamo bisogno di geni che vengono dall’altra parte del mondo. Qui abbiamo fior di professori, ora basta”. Queste le parole in un’intervista a Tagadà, trasmissione politica in onda su La7.