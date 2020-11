Stop ai commissari della sanità in Calabria: il 19 novembre sit in dei sindaci davanti a Palazzo Chigi

I sindaci calabresi potrebbero ritrovarsi il 19 novembre prossimo davanti a Palazzo Chigi per un sit in di protesta contro il commissariamento del settore della sanità che va avanti da oltre 10 anni. Un’iniziativa partita dai sindaci dei capoluoghi di Provincia con il vice presidente vicario dell’Anci calabrese Francesco Candia. I sindaci intendono sollecitare il Governo ad approvare una serie di emendamenti in sede di conversione in legge del nuovo cDecreto Calabria che prevedono sostanzialmente il superamento cdel commissariamento con il ritorno delle competenze alla Regione la cancellazione totale o parziale del debito e misure contro il Covid. (ANSA)