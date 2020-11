Emergenza sanitaria, esposto del Psi Catanzaro alla Procura della Repubblica

Il commissario Cittadino di Catanzaro del Partito Socialista Italiano, a seguito delle ultime vicende meglio conosciute come “caso Calabria”, rende noto di aver depositato, già in prima mattinata, un esposto denuncia alla Procura della Repubblica al praecipuo scopo di fare piena luce sulla filiera di evidenti responsabilità da cui è scaturita l’incredibile situazione che tutti i cittadini E LAVORATORI calabresi stanno subendo per condotte non certamente ascrivibili agli stessi. Un’emergenza sanitaria che potrebbe sfociare in emergenza economica e trasformarsi presto in crisi sociale.

Tali ultimi motivi hanno indotto a scrivere finanche al presidente del Consiglio Conte al fine di richiedere un consiglio dei Ministri ad hoc da effettuarsi in Calabria, ovviamente nel suo Capoluogo Catanzaro, quale tangibile segno di vicinanza ad una popolazione che ancora una volta paga a caro prezzo colpe non sue, e che per questo, tra l’altro, merita di essere risarcita.

Con l’auspicio che i rappresentanti istituzionali calabresi, a tutti i livelli e di qualsivoglia colore politico, sensibilizzino in tal senso il Governo al fine di ricreare quel sentimento civico che, necessariamente, deve intercorrere tra cittadinanza e istituzioni e che oggi appare, in tutta evidenza decisamente, compromesso.

Gregorio Buccolieri

Commissario Cittadino Catanzaro Psi