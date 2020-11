Covid 19, 32 posti letto al Policlinico. L’annuncio di Parentela

AI Policlinico ci saranno 32 posti per i soggetti affetti da Covid 19. Lo annuncia, sui social, il deputato Paolo Parentela.

“Anche il Mater Domini – scrive il parlamentare – farà la sua parte nella lotta al Covid nella nostra Calabria. Proprio nei giorni scorsi avevo fatto pressione sul rettore De Sarro, rilevando che l’Università di Catanzaro si stava tirando indietro, malgrado i tanti milioni in più, rispetto al limite consentito, che da 8 anni continua a prendere dalla Regione per l’assistenza sanitaria. Al policlinico universitario ci saranno inizialmente 32 posti per i malati Covid. Il rettore De Sarro ha dovuto cedere. Gli spazi verranno allestiti nei piani quinto e settimo del policlinico Mater Domini. Non si perda altro tempo!”.