Fondi per lo Sport, Pitaro presenta un’interrogazione a Spirlì

«Comodo indire bandi ed emettere avvisi pubblici con cui si annunciano finanziamenti destinati agli impianti sportivi, alle Associazioni e alle Società sportive dilettantistiche se poi si “sorvola” sull’erogazione dei fondi in favore di chi ne ha diritto. La grave crisi emergenziale generata dal Covid-19 ha travolto anche il mondo dello sport, la Regione Calabria non lo dimentichi».

Il consigliere regionale Francesco Pitaro presenta un’interrogazione al presidente Spirlì e alla Giunta Regionale per chiedere di fare chiarezza su una serie di bandi rivolti agli operatori dello sport caduti nel vuoto dopo essere stati pubblicati. Più specificatamente: la Regione Calabria ha emesso avvisi pubblici aventi ad oggetto “Concessione di contributi regionali finalizzati alla realizzazione e riqualificazione di impianti sportivi”; la LR N. 28/2010 ha previsto agli artt. 14 e 15 la erogazioni di contributi in favore delle ASD e SSD; la Regione Calabria ha emesso l’Avviso Pubblico avente ad oggetto “Sport in Calabria” per la concessione di contributi una tantum a fondo perduto destinato alle Associazioni e alle Società dilettantistiche operanti in Calabria a causa della pandemia da Covid-19.

Sottolinea Pitaro: «A nessuno dei tre provvedimenti ha fatto seguito l’erogazione dei fondi annunciati: si tratta di un’inadempienza inaccettabile in un settore fondamentale per l’educazione e il corretto sviluppo psico-fisico dei giovani.

Da non trascurare anche l’aspetto civico dello sport, che alimenta e fa fiorire nelle giovani generazioni nuove sensibilità e consapevolezze anche sul valore delle regole e del rispetto degli altri, principi alla base di ogni civile convivenza.

L’inerzia dell’amministrazione regionale – stigmatizza il consigliere regionale – lede direttamente i soggetti interessati e le ASD e SSD che hanno legittimamente presentato, a seguito dei bandi e degli avvisi, le domande dirette a ottenere gli annunciati contributi, specie in un momento come quello che stiamo attraversando, di grande difficoltà, legato all’emergenza Covid-19». «Pertanto – conclude Pitaro – ho presentato un’interrogazione al presidente Spirlì e alla Giunta regionale per chiedere quali atti e provvedimenti intendano adottare al fine di accelerare le istruttorie e permettere alle associazioni sportive e dilettantistiche di ottenere i contributi e i finanziamenti annunciati con i detti avvisi pubblici».