Il coordinamento Lega Taverna, esprime solidarietà a Walter Rauti per il gesto subito. “La Calabria e i calabresi – afferma non si riconoscono in questi atti deprecabili”.

La Calabria ha bisogno di gente seria e preparata, la Calabria vuole cambiare e di unità d’intenti.

Così, in una nota, il coordinatore della Lega cittadina di Taverna, Agostino Grande. “A nome di tutti gli iscritti e i componenti della Lega di Taverna, siamo vicini e solidali a Rauti e alla sua famiglia. Un gesto grave, che mi auguro possa subito essere chiarito – ha concluso – dalle indagini delle forze dell’ordine.”