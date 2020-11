Intimidazione a Rauti, solidarietà del consigliere comunale Talarico

Appresa la notizia del atto intimidatorio perpetrato ai danni di Walter Rauti, il consigliere comunale Fabio Talarico ha voluto esprimere la solidarietà: “Massima solidarietà e totale vicinanza a Walter Rauti e alla sua famiglia, vittime di un grave tentativo intimidatorio che si sarebbe consumato nel pomeriggio di mercoledì scorso.

Ho avuto modo di conoscere Walter sia come dirigente della Lega che come cittadino calabrese, e non posso far a meno di sottolineare come si tratti di una persona di grande competenza.

Una persona perbene, che non si fa condizionare e che sa difendere le proprie idee. Il gesto subito da lui e dalla sua famiglia è un fatto gravissimo e molto preoccupante, ma non ho dubbi che le Forze dell’ordine sapranno far presto luce sulle motivazioni, e su eventuali mandanti, di questo brutto episodio”.