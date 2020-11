Consolante: ‘Serve una task force ministeriale per far ripartire il sistema sanitario calabrese’

“Quello che è accaduto nelle ultime settimane sulla vicenda sanità e commissariamento in Calabria ha fatto emergere con forza la necessità di ridare ai calabresi cure dignitose, adeguate e rispettose della persona. Dal mio punto di vista il servizio pubblico deve garantire tutti i livelli di assistenza e accesso incondizionato ai cittadini sul territorio. Per questo motivo, ho sentito il bisogno di condividere tre proposte che potrebbero essere prese in considerazione: creare una task force ministeriale per la realizzazione delle nuove reti territoriale e ospedaliera; far partire tutti i progetti relativi alla costruzione dei nuovi ospedali sui luoghi già identificati; azzerare l’attuale debito, pari a circa 220 milioni di euro, consentendo così alla sanità calabrese la ripresa garantendo i Lea (livelli essenziali di assistenza). In primis, la funzione della task force dovrebbe essere quella di far ripartire tutto il sistema sanitario calabrese, intervenendo su tutte le criticità riscontrate dai vari commissari che si sono succeduti in 12 anni fino ad oggi. Un lasso di tempo lunghissimo, in cui nessun miglioramento concreto si è registrato, anzi per di più sono stati chiusi parecchi ospedali come quelli di Cariati, Trebisacce, Siderno e altri. La conseguenza della soppressione dei presisi sanitari è stata solo quella di una drastica riduzione dei posti letto. Le soluzioni da concertare dovrebbe essere finalizzate, inoltre, ad interrompere l’ormai famoso blocco delle assunzioni, consentendo alla Regione Calabria di assumere tutte le figure sanitarie, amministrative e tecniche necessarie e indispensabili a realizzare, finalmente, una sanità migliore a tutela dei diritti di tutti i calabresi”. Così in una nota il consigliere comunale Enrico Consolante.