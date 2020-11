Crisi sanità in Calabria ed emergenza Covid: Anci Calabria dal presidente Conte

Il Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione alle richieste contenute nel documento con cui è stato indetto un sit-in di protesta a Roma per sostenere gli obiettivi oggetto di auspicati emendamenti al “Decreto Calabria” e che registra l’adesione di centinaia di Sindaci delle varie provincie, ha appena comunicato al Presidente f.f. di Anci Calabria, Francesco Candia, che il Presidente Conte riceverà in presenza la rappresentanza dell’associazione mercoledì pomeriggio.