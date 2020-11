Boccia a La7: “Gino Strada ed Emergency sono un patrimonio nazionale”

Gino Strada ed Emergency “sono un patrimonio nazionale” e con il fondatore della Ong c’è “un colloquio e un confronto continuo, speriamo possa darci una mano. Con grande correttezza ha ribadito la sua disponibilita’ a dare una mano al paese e per questo va solo ringraziato”. Lo dice a ‘Tagada” su La7 il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia sostenendo che in ogni caso quello di Strada sarebbe un ruolo che “non c’entra nulla con il dissesto della sanita’ calabrese”.

Quanto alla dimissioni di Gaudio, Boccia ricorda che il professore “aveva messo d’accordo tutti: ieri aveva accettato l’incarico e oggi ha fatto una valutazione e bisogna rispettare la sua scelta”. Secondo il ministro inoltre “il governo non ha mai parlato di un tandem” con Strada: “non c’e’ mai stata questa ipotesi, si parla di collaborazione”.