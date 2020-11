Cardamone (FI): “Resti pure a Roma professore Gaudio, resti pure a Roma signora Gaudio, la Calabria ha bisogno di amore e rispetto”

“Mia moglie non vuole trasferirsi a Catanzaro. Nemmeno per due anni, il tempo del commissariamento. Non poteva scegliere una scusa più offensiva e irritante l’ex rettore della Sapienza, Eugenio Gaudio, per “scappare” dalla responsabilità a cui il Governo Conte lo aveva chiamato per rimediare alle incredibili brutte figure del generale Cotticelli e del manager Zuccatelli”.

Lo afferma in una nota Ivan Cardamone, coordinatore cittadino Forza Italia Catanzaro: “Gaudio ha addirittura detto di avere evitato una crisi coniugale. Non sappiamo se anche la signora Gaudio sia calabrese oppure è di altre origini, ma sappiamo benissimo che questa presa di posizione suona come la peggiore delle ingiurie nei confronti di una città sicuramente periferica, ma altrettanto sicuramente civile e colta come Catanzaro. Giusto per risvegliare la memoria storica del dotto ex rettore e della sua consorte, ricordiamo che Catanzaro ha dato i natali ad un premio Nobel della medicina come Renato Dulbecco. Resti pure a Roma professore Gaudio, resti pure a Roma signora Gaudio, la Calabria ha bisogno di amore e rispetto. Rispetto che questo Governo continua a non avere, lasciando la Calabria senza guida della sanità da quasi un mese, in piena emergenza Covid 19”.