Pd, l’ex consigliere comunale Gigliotti: “Richiamare in Calabria figure autorevoli come Minniti””

Sembra ormai stabilito che –a meno di deprecabili aggravamenti della situazione epidemiologica – in Calabria si voterà a metà febbraio per l’elezione del Presidente della giunta regionale e del Consiglio – scrive l’ex consigliere comunale Pd Antonio Gigliotti in una lettera inviata ai vertici nazionali del partito e ai deputati Antonio Viscomi ed Enza Bruno Bossio

Abbiamo quindi poche settimane per costruire un’alleanza delle forze progressiste , individuare un candidato che la guidi e formare le liste del Partito Democratico per contrastare una destra arrembante e pericolosa.

Questo compito , tutt’altro che semplice, dovrà svolgersi in una situazione delicatissima, di crisi sanitaria, economica e sociale, in cui le stesse modalità della partecipazione democratica dovranno essere reinventate.

La partecipazione di massa ai processi decisionali, le scelte condivise sono infatti il solo meccanismo che possa promuovere una mobilitazione democratica in grado di arrestare l’onda di destra che attraversa la Calabria.

Questi anni dovrebbero insegnarci molto : il PD è sostanzialmente commissariato dal 2010 ( tralascio volutamente la opaca segreteria Magorno ), la militanza è stata dissuasa, gli organismi democratici sono stati abbandonati, il dibattito trasformato in una permanente guerriglia personale.

I risultati sono sotto gli occhi di tutti, la voglia di cambiamento e di partecipazione hanno trovato altri sbocchi, talora illusori, anche da un punto di vista elettorale.

Se non vogliamo disperdere definitivamente uno storico patrimonio morale e politico, dobbiamo fare un salto di qualità.

Nell’impossibilità di tenere in tempi strettissimi congressi di rifondazione del Partito da rinviare a subito dopo le elezioni regionali ( il mancato svolgimento dei congressi rappresenta il più evidente fallimento del modello commissariale … ) occorre mobilitare subito tutte le risorse migliori del partito calabrese per una gestione unitaria della fase.

Basta con le cabina di regia, il fallimento è sotto gli occhi di tutti!!!!

Occorre richiamare in Calabria figure autorevoli, con una missione precisa preparare le elezioni regionali e celebrare il congresso, conoscitori della realtà calabrese come Marco Minniti e altri che hanno mostrato capacità di ricoprire ruoli altissimi. Bisogna inoltre dare spazio a forze nuove che stentano ad emergere in questa situazione.

Parafrasando il Vangelo si può dire: Noi siamo il sale della terra, ma se il sale perderà sapore, con che cosa lo si renderà salato ?