“La sanità calabrese continua ad essere allo sbando mentre si discute di nomi e nominati! Ma perché non si decide di ascoltare il territorio e i professionisti che lavorano in Calabria? Collaborare con gli ordini dei medici attraverso i loro Presidenti e condividere dei nomi per la nostra sanità potrebbe essere un’idea.” Così la senatrice di Italia Viva Silvia Vono.