Elezioni Regionali, Spirlì: proporrò la data del 14 febbraio

Le forze politiche si sono incontrate, io ho incontrato tutti i capigruppo, sia di maggioranza che di opposizione. C’è una data più o meno concordata, sicuramente tra tutte le forze di maggioranza, quelle di minoranza comunque hanno segnalato una necessità e una disponibilità ad andare al voto al più presto, per cui io entro domani incontrerò il presidente della Corte d’appello e segnalerò la data che mi è stata indicata.

La maggioranza, anche in Consiglio regionale, ha chiesto il 14 febbraio salvo emergenze, ritengo che sia mio dovere e mio compito segnalare quella data come quella scelta dai calabresi per andare al voto e poi attendiamo la conferma che lo si possa fare”. Lo ha detto il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirlì a Sky TG24.