Girifalco, opposizione chiede chiarimenti su scelte gestionali del personale

Le consigliere comunali di opposizione del gruppo Nuova Era Carolina Scicchitano e Elisabetta Ferraina chiedono all’assessore al personale del Comune di Girifalco «qual è la logica amministrativa con la quale gli attuali amministratori si avvalgono di un responsabile di area amministrativa facendo rimanere il Comune di Girifalco sostanzialmente sprovvisto di un Responsabile di Area finanziaria, perché nonostante la grandissima volontà e professionalità che Migliazza siamo sicuri dimostrerà, ci rendiamo conto del grande sacrificio che gli è stato richiesto viste le specificità professionali di carattere amministrativo».

Si chiede poi «perché un Ente importante come Girifalco viene privato di un Responsabile amministrativo a 30 ore settimanali, avvocato (che per tale qualifica ha gestito personalmente alcune contenzioni facendo risparmiare spese a carico dell’Ente) per sostituirlo con una nuova figura part-time a 18 ore e per lo più gravato dalla Responsabilità finanziaria» e «se è consapevole che dalle scelte politiche effettuate l’Ente subirà una minora efficienza tecnica dell’attività amministrativa e finanziaria, considerando altresì che da gennaio ad aprile sul Comune graverà una maggiore spesa economica».

Si reputa infine che «si tratti di iniziative aventi mera finalità “punitiva” – denotano evidenti carenze nella gestione della stessa delega al personale che potrebbero ripercuotersi sulla funzionalità del nostro Ente pubblico».