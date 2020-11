Cardamone vicino a Tallini e contrariato da chi ha preso le distanze

“Il lavoro che sta svolgendo la Procura di Catanzaro nell’inchiesta “Farmabusiness” va rispettato, anche per la sua complessità e per l’esigenza di chiarire ruoli e responsabilità. Noi possiamo solo dire che il Mimmo Tallini che abbiamo conosciuto in questi anni è distante dai metodi e dai rapporti di cui viene accusato”.

Inizia così la nota del Coordinatore Cittadino Forza Italia Catanzaro, Ivan Cardamone: “Ci auguriamo sinceramente che egli riesca a dimostrare la sua estraneità ai fatti contestatigli. Non ci appelliamo genericamente alla presunzione di innocenza, che pure esiste nel nostro diritto, ma confidiamo nella possibilità che ogni imputato possa difendersi. Essendo Mimmo Tallini il dirigente politico con cui abbiamo condiviso un lungo percorso umano e politico, esprimiamo una vicinanza non formale in un momento di enorme sofferenza che tocca pesantemente la sua famiglia”.

Non possiamo non esprimere amarezza per alcune frettolose prese di distanza che tentano di rimuovere a tempo di record il contributo decisivo che Forza Italia ha dato per anni all’affermazione del centrodestra al Comune Capoluogo, alla Provincia e alla Regione.

Il tempo e gli sviluppi dell’inchiesta chiariranno tutte le responsabilità”.