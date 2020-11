La sorella di Jole Santelli a Morra: “Si vergogni e se ne vada”

“… ha ragione c’è un abisso tra lei e mia sorella. Jole era una persona educata, sensibile,

con grande esperienza ma soprattutto preparata. Riusciva ad avere ottimi rapporti personali con tutti anche con i suoi colleghi con cui lavorava, certo da posizioni politiche diverse, ma sempre per il bene della Calabria e dei calabresi. Si vergogni come uomo e come politico di ciò che ha avuto il coraggio di dire”. È quanto scrive in un post pubblicato sulla sua pagina Facebook Roberta Santelli, sorella di Jole, presidente della Regione Calabria scomparsa prematuramente ad ottobre, in riferimento alle dichiarazioni del presidente della Commissione parlamentare antimafia Nicola Morra. “E si dimetta per favore – aggiunge Roberta Santelli – e questo lo scrivo da italiana e calabrese, dall’importante ruolo politico che ricopre non per quello che ha detto su Jole ma perché lei è assolutamente inadeguato a ricoprire il ruolo che fu, tra gli altri, del Presidente Luciano Violante, ottimo amico di mia sorella della quale aveva grande stima”.