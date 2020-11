Lega Calabria: Morra? Inqualificabile

“Secondo Morra i calabresi andavano bene quando hanno votato per mandare in Parlamento lui e altri 17 parlamentari che si sono rivelati inutili e dannosi, ma non andavano bene quando hanno votato la prima presidente donna del Sud che aveva problemi di salute.

Non meriterebbero nemmeno di essere considerati più, ma davanti a certe affermazioni non si può che rimanere basiti.”

Questa le dichiarazioni di Cristian Invernizzi, segretario della Lega Calabria