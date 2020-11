Appello Scalzo-Fiorita, Circolo Lauria: il PD abbia coraggio

Quattro mesi sono passati dal Congresso del Circolo PD “E.Lauria” che ha portato all’elezione a Segretario di Marco Rotella, dirigente di 22 anni che ha intrapreso il suo impegno politico in occasione della candidatura a sindaco di Salvatore Scalzo. “Ed è proprio su quella strada – si legge in una nota del circolo – di rinnovamento che il Circolo Pd “E.Lauria” vuole intraprendere un cammino di riscatto e impegno a servizio della città di Catanzaro e dei propri iscritti.

Ecco perché non può passare inosservato agli occhi di un partito che fa del riformismo la cifra della propria esistenza, l’appello rivolto alla comunità civile democratica e sana, da parte di Salvatore Scalzo e Nicola Fiorita nella nota diramata nelle scorse ore e ripresa dagli organi di informazione. “La nostra missione oggi -scrive il Circolo Lauria – è lavorare per rompere i grumi di potere che hanno segnato in negativo il destino della nostra terra , compromettendone la crescita e acuendo ogni fragilità.

Ciò è tanto più vero nella nostra città, alla luce degli ultimi accadimenti giudiziari che non possono non avere ricadute politiche importanti e inedite all’interno del centrodestra catanzarese. E’ l’ora del cambiamento e dell’impegno, al di là di ogni singolo egoismo e di ogni singola ambizione: questo il messaggio che è stato lanciato e riteniamo sia utile e coerente un confronto urgente sulle prossime scadenze politiche ed elettorali.

Dal canto nostro siamo pronti a concorrere alla costruzione di un campo di forze largo, plurale e inclusivo che offra alla città un’alternativa vera e percorribile. Prosegue “e non possiamo non farlo senza riprendere i fili della storia del Circolo che è stato a fianco della straordinaria primavera catanzarese, troppo presto soffocata. Siamo pronti a impegnarci e a dare il nostro contributo attraverso una politica fondata sulla scorta della passione, delle idee, dell’umiltà, dello sforzo libero e del coraggio contro la conservazione e l’indifferenza”