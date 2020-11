Domani il ministro Boccia in Calabria: a Catanzaro prevista alle 13 la Conferenza Stato Regioni

Domani il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia, sarà in Calabria per una serie di iniziative istituzionali. Alle 9.15 con il Capo della Protezione civile, Angelo Borrelli e il Presidente della Regione Calabria, Nino Spirli, sarà a Cosenza all’ospedale militare da campo in contrada Vaglio Lise (Cosenza). Alle 10.30 il ministro Boccia sarà a Crotone per un sopralluogo delle zone colpite dal maltempo e poi in Prefettura. Alle 13 il Ministro presiederà dalla Cittadella della Regione a Catanzaro, sede della Regione Calabria, la Conferenza Unificata e la Conferenza Stato- Regioni.

Lo rende noto l’ufficio stampa del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia.