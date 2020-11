Gruppo Catanzaro da Vivere: ‘Solidarietà a Crotone, la Regione impegni risorse straordinarie’

“Si lavora tutti a spalare il fango a Crotone dopo la drammatica ondata di maltempo che ha colpito la fascia ionica. Strade dissestate, allagamenti, danni ad abitazioni e locali commerciali: è un resoconto terribile per tutto il crotonese che oggi si trova ad affrontare una situazione difficile. Il gruppo Catanzaro da Vivere vuole esprimere la propria solidarietà e vicinanza alle comunità colpite dall’emergenza. In un momento storico, già di per sé difficile, è necessario che tutte le amministrazioni locali e le forze istituzionali uniscano le forze per concordare misure di sostegno straordinario mirate a consentire un ritorno alla normalità che sia più rapido possibile. Dal Governo nazionale è arrivato un primo segnale di attenzione per Crotone con un sopralluogo, effettuato di concerto con la Protezione civile, ed un vertice in Prefettura che auspichiamo possa già produrre degli esiti concreti in termini di interventi per il territorio. E’ necessario, al contempo, che anche la Regione possa destinare risorse da poter impiegare a stretto giro, sia per la messa in sicurezza delle aree colpite, che per i ristori alle attività già costrette a subire il contraccolpo dell’emergenza covid. Il gruppo Catanzaro da Vivere, con tutte le sue espressioni politiche, è pronto ad offrire il proprio sostegno in una rete ideale che in questo momento deve vedere uniti tutti i calabresi”.