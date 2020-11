Grande (Lega) preme per la riaperture delle scuole nelle zone Covid Free

Il Tar ha di fatto permesso la riapertura delle scuole. Ma sul territorio, i plessi continuano a rimanere chiusi.

Sul punto, interviene il coordinamento della Lega di Taverna con Agostino Grande. “Data la sentenza del Tar – afferma – non si capisce quale motivazione viene addotta dai sindaci del comprensorio, per mantenere chiuse le scuole”.

Per Grande, “la riapertura delle scuole in zone che sono sostanzialmente “Covid Free“, è di vitale importanza per la corretta crescita culturale e psicologica dei nostri alunni”.

Perciò, rivolto ai primi cittadina della Presila Catanzarese, “si invitano i sindaci di Taverna, Albi, Pentone, Fossato e Magisano, a rivedere la loro decisione presa in una situazione che ad oggi risulta essere completamente diversa.”

“Le scuole devono essere riaperte, ovviamente, in totale sicurezza – conclude – mantenendo sempre presente il protocollo sanitario”.