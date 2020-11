Verso le Regionali, Invernizzi non lancia Abramo: “Un ottimo amministratore ma non è iscritto alla Lega”

Ospite di Ugo Floro in collegamento su Radio Crt il segretario regionale della Lega Cristian Invernizzi parlando delle prossime regionali va dritto al punto: “In politica tutto è destinato a modificarsi in tempo brevi. Non ci sono situazioni cristallizzate. Auspico, per le prossime regionali, che si punti al programma e a un patto tra i partiti di centrodestra. L’impegno a presentare liste, al di sopra di ogni sopra sospetto ci dovrà essere”. Nino Spirli? Invernizzi è chiaro: “In questo frangente non è il caso di fare nomi perché bisognerà aspettare di capire quando si andrà a votare. È giusto che si venga amministrati da coloro che hanno ricevuto mandato elettorale, per cui è giusto che i calabresi indicano il loro presidente al voto. La prima data utile per andare alle urne è la cosa migliore”.

Sergio Abramo? “Abramo è un ottimo amministratore, è evidente che Catanzaro come città e provincia ha risolto problemi che sembrano irrisolvibili in altre province. Ciò premesso – chiosa Invernizzi – Abramo non è iscritto alla Lega”. Sul futuro della Lega, il segretario chiude: “Noi presenteremo una lista e sarà fortissima”.