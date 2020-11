Russo: ‘Oggi più che mai il Comune conferma il suo no alla violenza sulle donne’

“In questo giorno in cui il mondo celebra la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, il Comune di Catanzaro ripropone con forza il suo no a un bruttissimo e, purtroppo, sempre più diffuso fenomeno, partecipando a una serie di iniziative organizzate dall’associazionismo. In qualità di assessore della giunta di Sergio Abramo, sempre attiva sul tema sia col sindaco che con l’assessore alle Pari opportunità Concetta Carrozza, ho avuto l’onore e l’onere di rappresentare Palazzo De Nobili nel corso di alcune manifestazioni organizzate, quasi tutte rigorosamente on line per rispettare le normative anti-Covid, in questa giornata”. Lo ha detto l’assessore Danilo Russo, che ha presenziato alla commemorazione di Lea Garofalo svoltasi questa mattina ai giardini di San Leonardo, proprio nell’area in cui, alcuni anni fa, l’amministrazione ha installato una targa a lei dedicata. Subito dopo l’assessore si è collegato in web conference sottolineando come “è estremamente importante che la pandemia non abbia stoppato tutti quei sodalizi che hanno fatto della battaglia contro la violenza di genere e il femminicidio la propria ragion d’essere. Come dimostrato dai dati di accesso ai centri anti-violenza, anche in periodo di Covid il fenomeno è aumentato. Questo obbliga le istituzioni tutte ad affiancare le associazioni e le donne, a sensibilizzare l’opinione pubblica e a tenere altissima l’attenzione”.