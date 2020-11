La maggioranza in Consiglio comunale: ‘Proseguiremo a svolgere i nostri doveri con impegno e responsabilità’

“La maggioranza dei componenti il Consiglio comunale, non restando indifferente alle questioni politiche degli ultimi giorni, si è riunita per avviare un confronto con le forze che compongono la coalizione di centro destra.

Con il primario intento di portare a termine progetti e opere in itinere, e con rinnovato spirito di coesione, l’amministrazione comunale proseguirà la propria azione politica e amministrativa. In un periodo difficile per tutto il Paese, in cui, anche la città di Catanzaro è attanagliata da innumerevoli problematiche correlate alla pandemia da Covid-19, si intende adempiere ai propri doveri con l’impegno e il senso di responsabilità che deve albergare in ogni esponente delle istituzioni”.