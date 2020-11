Italia Viva Catanzaro si intesta la nomina di Longo : “Tutto dopo il nostro blitz”

di Caterina Sirianni e Francesco Viapiana*

Finalmente, la Calabria ha un commissario alla sanità. Una nomina che noi di Italia Viva Catanzaro accogliamo con estremo favore, sia perché è stato individuata una figura di assoluto valore e sia perché avvenuta solo dopo che i nostri senatori calabresi, Silvia Vono ed Ernesto

Magorno, ieri pomeriggio hanno attuato un’azione di forza, occupando l’ufficio dell’ex commissario Cotticelli e costringendo il governo a convocare per lo scopo un Consiglio dei Ministri straordinario. Come Italia Viva Catanzaro siamo contenti che il blitz nella cittadella

regionale, compiuto dalla nostra senatrice Vono, abbia prodotto un tale risultato perché riteniamo che fare politica debba, prima di tutto, tradursi in azioni concrete che consentano di dare risposte vere ai cittadini ed ai territori.

Ancora una volta la senatrice Vono, con questo gesto così eclatante, ha voluto mettere se stessa e le istituzioni che rappresenta a completo servizio delle persone, dimostrando che determinati risultati non possono essere raggiunti solo con articoli sui giornali, ma è necessario

intervenire in prima persona per fare in modo che le criticità possano essere superate.

Italia Viva Catanzaro intende ringraziare pubblicamente i senatori Magorno e Vono per l’impegno che stanno mettendo nel cercare di ridare un futuro alla Calabria, che necessita di molte attenzioni per sopperire ai ritardi provocati dai tanti anni di emarginazione ed abbandono a cui

è stata sottoposta.

Ben vengano iniziative come questa che possano ridare dignità e speranza a questa terra di Calabria che, anche se sta attraversando un momento di estrema difficoltà, è in grado di guardare

con fiducia al futuro.

*Coordinatori provinciali di Italia Viva Catanzaro