Elezioni Regionali, ora è ufficiale: si vota il 14 febbraio 2021

Il presidente facente funzioni della Regione Calabria, Nino Spirli’, ha indetto le elezioni regionali per il 14 febbraio 2021. Lo prevede un decreto adottato nella giornata odierna dallo stesso Spirli’: sulla data del 14 febbraio erano arrivate nei giorni scorsi le intese, previste dalla normativa vigente, del presidente del Consiglio regionale e del presidente della Corte d’appello di Catanzaro.

“Sono indette le elezioni del presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Calabria per il giorno 14 febbraio 2021”, si legge nel decreto di Spirli’, che adesso sara’ notificato, tra gli altri, al ministero dell’Interno e al ministero per gli Affari regionali, oltre che al presidente del Consiglio regionale, al presidente della Corte d’appello di Catanzaro, ai prefetti e ai sindaci dei Comuni della regione e ai presidenti delle commissioni elettorali ex articolo 3 ultimo comma legge 108/68.

A distanza di poco piu’ di un anno dalle scorse Regionali, dunque, la Calabria il 14 febbraio 2021 tornera’ al voto a causa dello scioglimento anticipato dell’11esima legislatura determinato dalla scomparsa del presidente della Giunta regionale, Jole Santelli, avvenuta lo scorso 15 ottobre.