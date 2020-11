Sostegno alle locazioni, Concolino: ‘A breve le risorse per gli aventi diritto’

Il settore Politiche sociali ha predisposto la determina che prevede l’erogazione delle risorse economiche, nazionali e regionali, per il sostegno alle locazioni relative all’annualità 2019.

Lo ha annunciato l’assessore alle Politiche sociali Lea Concolino sottolineando come lo stanziamento materiale dei fondi, pari a circa 416mila euro, verrà eseguito dal settore Servizi finanziari. “La determina di liquidazione dovrà adesso essere elaborata dalla Ragioneria comunale per l’effettiva emissione dei mandati di pagamento – ha spiegato la delegata della giunta guidata da Sergio Abramo -. Servirà dunque ancora un po’ di tempo perché le somme vengano accreditate sui conti corrente bancari o postali dei cittadini aventi diritto, però un primo importante passo è stato completato anche se, rispetto al fabbisogno richiesto di circa 1 milione 900mila euro, i fondi stanziati da Governo e Regione sono pari a 416mila euro circa”.

La determina predisposta dal settore Politiche sociali riguarda coloro i quali hanno presentato correttamente tutta la documentazione per l’accesso al sostegno alle locazioni. Le altre somme, relative a chi ha consegnato domande incomplete, verranno erogate con successiva determina.