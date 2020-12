Elezioni regionali, l’associazione “Noi Rete umana” insiste: “Non risulta il superamento del concorso di Calabrò”

In merito al comunicato della Regione Calabria relativo alla richiesta di accesso agli atti formulata, oggi, dall’ Associazione Noi Rete Umana – Movimento di Opinione Sociale, Culturale e Politico, l’ Associazione – si legge nella nota dell’avvocato Gian Paolo Stanizzi – ribadisce e conferma che dal curriculum depositato in data 6 ottobre 2020, ore 12.17 sul link Amministrazione trasparente del sito della Regione Calabria non risulta la indicazione del superamento del concorso pubblico da parte del Dott. Tommaso Calabrò. L’ Associazione rimane, perciò, in attesa di ricevere la documentazione richiesta”.