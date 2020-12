Circolo Pd di Chiaravalle, Notarangelo lascia e subentra Tomasello

“Tenuto conto dei gravosi compiti a cui in questi ultimi giorni e nelle future settimane sarà sottoposto in maniera pressante, il consigliere regionale Libero Notarangelo ha inteso comunicare di non poter più continuare con l’attività di commissariamento del Circolo di Chiaravalle Centrale”.

Pertanto, in vista degli importanti appuntamenti amministrativi dei prossimi mesi, su indicazione dello stesso consigliere regionale Libero Notarangelo, che ringrazio per il lavoro fin qui svolto a nome del partito, sentito il segretario provinciale e gli altri rappresentanti istituzionali del territorio, ho disposto che il circolo di Chiaravalle Centrale sarà guidato da Pino Tomasello, coordinatore della segreteria provinciale del Pd di Catanzaro”.

Lo dichiara il commissario regionale del Partito democratico della Calabria Stefano Graziano.

“Questa scelta – spiega – si pone in continuità e con gli stessi obiettivi politici tracciati fin dall’inizio, vale a dire di coniugare le esigenze di unità e di agibilità democratica nell’importante centro delle pre serre catanzaresi. Resta ferma l’intenzione di evitare spaccature e divisioni per delineare una proposta politica che guardi ai problemi e ai bisogni dei cittadini piuttosto che all’interesse di singoli o di gruppi. La saggezza e l’esperienza politica di un dirigente come Pino Tomasello, sarà la migliore garanzia per ridare forza e determinazione a tali nostri intendimenti.