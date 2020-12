La carica dei 141, il disturbo di Narciso e il dubbio di Calimero

Bisogna sempre guardare al lato positivo delle cose, al lato benevolo della medaglia, al fondo propizio della tazzina di caffè: in questa Calabria dispersa, battuta, derisa c’è chi riesce a intravedere una Calabria unita, reattiva e positiva. Nelle ultime ore il dibattito politico, per l’urgere del richiamo elettorale regionale, è uscito dallo stagno malfermo in cui è stato ridotto dall’emergenza sanitaria, dal cedimento dell’architettura partitica, dalla corrosione interna ai Palazzi, dalla correzione correttiva e suppletiva della magistratura. Merito, non esclusivo, del “Manifesto dei 141”, intendendosi con ciò imprenditori, docenti, giornalisti, uomini di cultura, finanche amministratori, tutti accomunati dalla comune etichetta di “intellettuali”, che hanno firmato un appello indirizzato ai calabresi di buona volontà, verrebbe da dire se non si avesse timore di causare subitanee rimostranze – con gli intellettuali bisogna usare cautela nelle parole -, per una “Calabria Aperta”. I punti salienti del Manifesto si possono così individuare: in Calabria la politica è screditata, la destra sovranista alla guida della regione rischia di mettere sulla politica una pietra tombale definitiva perché copre tutte le sue falle con un richiamo all’orgoglio e all’identità calabrese che chiudono la Calabria su se stessa, il consenso di cui la destra gode si basa sull’astensione della maggioranza dell’elettorato calabrese, più di metà della popolazione della regione è priva di rappresentanza e non l’ha trovata nell’offerta politica delle regionali dello scorso gennaio, di questo elettorato fa parte quella società vitale che non sale mai alla ribalta dei media. A questa Calabria i firmatari si rivolgono per chiedere “un atto di fiducia in se stessa e nella rinascita di una comunità politica. Alle forze politiche progressiste interessate a un vero cambio di passo chiediamo di aprirsi con generosità e senza egoismi a questa rinascita, e di esserne parte”. L’obiettivo finale è “la normalità che in Calabria equivale a una rivoluzione”. Tra i 141 ci sono nomi importanti e ricorrenti nelle cronache culturali e politiche, tutte posizionate nell’area della sinistra, in quella parte di essa che non è sovrapponibile al Partito democratico ma, si intuisce dal complesso delle perorazioni sottoscritte, a cui guarda come principale interlocutore istituzionalizzato. Perché sempre di un traguardo elettorale si tratta, e per questo occorre rimanere ancorati alla realtà. Non si possono citare tutti, ma l’elenco è disponibile sui social e su qualche giornale on line – non sul nostro, e vai a capire perché. Anche in questo si denota uno dei principali addebiti che subito sono stati rivolti al Manifesto e ai suoi firmatari: tra gli altri, Piero Bevilacqua, Ida Dominjianni, Carmine Abate, Silvio Greco, Nicola Fiorita, Gianni Speranza, Anna Falcone, ci scusiamo per le omissioni che equivalgono alle sorprese.

E che subito, sui social, ha avanzato, ricevendo immediata eco, Roberto Rizza, giovane personaggio della politica, già consigliere comunale a Catanzaro, che potremmo definire sicuramente di destra come formazione ed estrazione, ma che è da tempo alla ricerca di uno spazio diverso, alternativo e in qualche modo di superamento delle etichette, pur essendo stato più volte nel passato considerato vicino alle posizioni leghiste. Rivolgendosi al più o men coetaneo Nicola (Fiorita), scrive tra l’altro: “Questo manifesto è surreale. Non è tirando una linea in mezzo al campo e dicendo che solo chi sta da una parte migliora la società ed è degno. Il fronte dei redentori che lo sottoscrivono potrebbe non avere il copyright di ‘donne e uomini che lavorano in ogni campo e ad ogni livello fuori da condizionamenti criminali e pressioni indebite’, sostenere che la Calabria di cui oggi soffriamo sia responsabilità della destra sovranista e che la soluzione siano le forze progressiste vuol dire vivere fuori dalla realtà, qui destra e sinistra quelle convenzionali e di partito, sono la stessa cosa, entrambe hanno governato e fallito, qui c’è un problema enorme di classe dirigente di competenze e di legalità, destra e sinistra vanno rifondate seriamente non con slogan e frasi fatte, facciamo i seti e non pensiamo al solo consenso”.

Anche Rizza ha ricevuto il suo consenso dai social, una sorta di sottoscrizione immediata, anche da non sconosciuti alle cronache politiche e alle professioni. Per dire quanto lo stagno di cui prima si sia in qualche modo movimentato in seguito al sasso lanciato da “Calabria Aperta”, ma anche, in precedenza dall’affiorare di altre istanze civili interessate al cambiamento, quali ad esempio “Tesoro Calabria” di Carlo Tansi e “Patto civico per la Calabria” di Francesco Aiello, Pino Aprile, Domenico Gattuso.

Tutto questo avviene mentre i partiti politici tradizionali, o convenzionali come dice Rizza, hanno riaperto le stanze delle liturgie, vedi il Partito democratico che ha ricordato a tutti che esiste un suo commissario e un suo coordinamento (?) regionale, oppure hanno rinnovato i loro esoterismi (l’ineffabile tavolo reincarnazione della trovata di Dumas, il tavolo a tre: Salvini, Meloni e Tajani che però con Berlusconi diventano quattro, come nei “Tre moschettieri”). Sarebbe il caso che si affaccino alla finestra e guardino cosa succede intorno a loro, a destra come a sinistra. In quest’ultimo campo, a cui guardano gli estensori e firmatari di “Calabria aperta”, verrebbe da consigliare di evitare di cadere nel solito vizio già menzionato negli anni scorsi da Fabrizio Barca, che riesumò il mito del catoblepa, quadrupede africano di cui si narra usi guardare sempre in basso tanto da mangiare insieme all’erba di cui si nutre anche le gambe che lo sorreggono. Una sorta di riedizione zoologica del mito di Narciso. Niente di nuovo sotto il sole, si dirà. Giusto. Come non è per nulla nuovo l’auspicio a una Calabria “normale” con il quale termina il Manifesto dei 141. Il primo a servirsene come manifesto politico fu nientemeno Massimo D’Alema nell’altro secolo, ce n’è traccia nel suo “Un Paese normale”.

A Roberto Rizza verrebbe da consigliare di uscire dall’equivoco del tirarsi fuori dagli schieramenti per poi inevitabilmente ricaderci come attratto da un vorticoso buco nero. È del tutto da dimostrare che destra e sinistra non esistano più. Ogni tanto non ci si ritrova, è vero, e ci si sente come il pulcino tutto nero. Ma a volte basta una bella ripulita e si ritorna in famiglia. Le prossime elezioni potrebbero essere una buona occasione.