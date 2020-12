‘Calabria aperta’ il manifesto dei 140, la replica: ‘La fatica della buona politica e il nostro impegno’

Gentile Direttore,

La ringrazio per l’eventuale pubblicazione di questa mia, riferita al commento di Raffaele Nisticò e alla lettera di Raffaele Saccà apparsi sul Suo giornale circa il “manifesto dei 140”, del quale sono tra i firmatari.

Mi pregio in particolare di rispondere dapprima alla lettera dell’amico architetto Raffaele Saccà, in quanto particolarmente critico del documento.

Il “manifesto dei 140”, intitolato “Calabria aperta”, non è mai stato sottoposto all’architetto Saccà, al quale era stato invece chiesto ben prima se avesse voluto aderire ad un “manifesto della diaspora” con l’obiettivo di smuovere le acque stagnanti della politica calabrese mediante una presa di posizione di persone che, pur vivendo fuori dalla regione, mantengono con essa legami stretti e costanti. Già allora egli aveva espresso legittime perplessità sul percorso che poi si è “agganciato” con quello di “Calabria aperta” e, pertanto, non è stato ulteriormente infastidito con ulteriori richieste di adesione ad altre e diverse elaborazioni.

Circa le critiche che egli avanza al documento “dei 140” mi limito a notare che esse risultino applicabili a matrice a qualsiasi espressione collettiva che intenda muoversi in vista delle elezioni. L’arch. Saccà, infatti, ritiene che riferirsi agli elementi caratterizzanti la nostra proposta politica “non affronti le questioni fondamentali della rinascita regionale (…) ripercorrendo schemi esortativi e poco partecipativi più confirmatori del pensiero dei firmatari (…) che utili a proporre soluzioni concrete di ripartenza”. Con una battuta potrei limitarmi a dire che gli schemi dell’amico siano piuttosto assertivi, ma quello che delude è soprattutto come egli proponga una serie di genericità (“fuori dai soliti schemi”, “confrontiamoci quindi sulle cose”, “ponendo anche problemi più ampi”, “per dare risposte alle attese pluriennali dei cittadini”, “consapevoli che la strada è lunga”) che appaiono ben più finalizzate alla loro enunciazione di stile che non ad entrare nel merito di un dibattito concreto, che lui stesso si limita a malapena ad evocare.

Quanto al commento di Raffaele Nisticò capisco che affermare di volere una “Calabria normale” (che qui equivarrebbe ad una rivoluzione) possa far apparire che vi sia “niente di nuovo sotto il sole” epperò vi è chi testardamente ritiene tale obiettivo degno di essere perseguito e conseguito ove si voglia effettivamente “dare risposte alle attese pluriennali dei cittadini”.

In queste ore abbiamo ricevuto molti messaggi di sostegno, richieste ulteriori di firmare il documento, ma anche espressioni di risentimento da parte di persone alle quali non è stato richiesto di sottoscriverlo fin da principio. Faremo di tutto, con le limitazioni che la situazione emergenziale impone, per rendere il nostro percorso più partecipato possibile: tale è oggi il nostro primo impegno.

“Calabria aperta” raccoglie donne e uomini dalle più diverse esperienze e da ogni parte della regione, molti amministratori locali, persone impegnate nel mondo sindacale, cooperativo, nell’informazione e nella cultura o semplicemente desiderose di dare un contributo ad un percorso collettivo che, pur disegnando il perimetro della propria autonomia, si appella ad un confronto aperto con tutte le forze di sinistra, democratiche, civiche che intendano offrire una vincente proposta di governo per le prossime elezioni regionali.

Non ci sorprende che, oltre a far parte di un popolo di commissari tecnici e virologi, non manchi nel nostro Paese una diffusa attitudine ad esercitare la politologia con la matita rossa e blu e la bacchetta in mano piuttosto che a praticare la fatica della buona politica. Ma “questa è la democrazia, bellezza!”, per cui ogni critica – anche quelle un po’ ingenerose – non possono che renderci lieti dell’interesse che siamo riusciti a destare, nonché spingerci a riflettere sui nostri limiti per provare a superarli. Ci siamo assunti la responsabilità di prendere parola assieme, in 140 (142 per l’esattezza) provando ad avanzare verso un comune obiettivo di governo e di cambiamento: questo è appena l’inizio, continuiamo l’impegno.

Valerio De Nardo