Eugenio Occhini: Abramo si dimetta per evitare lo scioglimento del Consiglio

“Sergio Abramo si dimetta da sindaco di Catanzaro, per evitarle l’onta dello scioglimento per condizionamenti mafiosi. E se non lo fa lui, lo facciano i consiglieri comunali, di maggioranza e di opposizione”. Eugenio Occhini non usa mezzi termini, né tergiversa su possibili attendismi e sottili distinguo. Sulla scia di quanto già perorato da altri esponenti della sinistra cittadina (Nicola Fiorita e Salvatore Scalzo in prima battuta) propende per le conseguenze estreme suggerite dall’emergere fra le carte di Farmabusinessdi imbarazzanti particolari che avrebbero inficiato – il condizionale è d’obbligo – le ultime elezioni amministrative e regionali in terra di Catanzaro.

Occhini è esponente storico della sinistra non storica, abbastanza movimentista per vederlo impregnato delle diverse gradazioni di colore e di alternativa da quella assunte. E, va di per sé, quasi sempre all’opposizione, considerate le fortune elettorali che da vent’anni e più arridono alla parte avversa dello schieramento. Solo un paio di settimane fa lo si era visto e sentito animare nel piazzale della Cittadella regionale il Drive in per una “Sana Calabria”,sull’onda delle fantasmagoriche vicende che girano intorno alla sanità regionale, in piena continuità, tra l’altro, con le sue precedenti esperienze nel Comitato “Diritto alla salute” che anticipava con non difficile lungimiranza lo scempio da lì a poco divenuto manifesto. Da ex consigliere comunale, e tra i più combattivi e interventisti nell’Aula rossa di Palazzo De Nobili, non poteva certo rimanere indifferente alle ultime non lusinghiere novità che, partite dalla procura distrettuale come clamorosa vernice si sono spalmate untuose e appiccicaticce sui muri del Municipio e rimbalzate per competenza negli uffici della prefettura. Che, per quanto ovattati, dovrebbero dare a breve qualche segnale di recepimento dei famosi 21 faldoni – chi li avrà contati, poi – non fosse altro per confermare, o denegare, le pessimistiche previsioni sul futuro prossimo del quarto mandato sindacale di Sergio Abramo.

Occhini, forse le chiediamo una risposta scontata, ma la colpa è della domanda e di chi la porge, cosa ne pensa di quanto va emergendo su possibili illeciti traffici elettorali che avrebbero riguardato le ultime tornate amministrative catanzaresi?

“Visto tutto ciò che sta accadendo sulle vicende dell’Amministrazione comunale e delle possibili ripercussioni sugli organismi che la rappresentano, sindaco giunta e consiglio, partendo dalle vicende giudiziarie che naturalmente avranno il loro corso, c’è un’ombra pesante sulle vicende ampiamente note del 2012 quando su ricorso dei cittadini le elezioni furono annullate in otto sezioni e ripetute per evidenti brogli. Devo dire che per quanto mi riguarda trovo non credibile che solo nelle otto sezioni, tra l’altro diffuse a macchia di leopardo in tutto il territorio comunale, si fossero concentrati gli impostori e nelle altre novantadue abbiano votato solo i gentlemen. A me pare abbastanza scontato che il fenomeno fosse trasversale in tutto l’elettorato, prima durante e dopo. Quelle elezioni andavano annullate in toto, e se si fossero annullate avrebbe vinto Salvatore Scalzo. In qualche modo la stessa situazione si ripropose nel 2017 dove senza comparaggi inconfessabili Nicola Fiorita come minimo sarebbe andato al ballottaggio e in questo caso avrebbe stravinto. In questo senso, considerato tutto ciò che sta emergendo e che conferma quanto tutti avevano la sensazione di sapere, nelle due tornate elettorali il principale beneficiario è stato Sergio Abramo, il protagonista assoluto nell’ultimo decennio, proprio quello su cui grava un’ombra pesante di illegittimità probabilmente anche giudiziaria. Quindi al sindaco, in qualità rappresentante legale dell’Ente comunale,rivolgo l’appelloche se ne vada, si dimetta,sulla scorta di quanto sta emergendo, e soprattutto lo faccia prima che si costituisca e si avvii la Commissione d’accesso che potrebbe verificare la presenza di infiltrazioni mafiose con conseguente scioglimento del Consiglio comunale di Catanzaro capoluogo della Calabria. Questa sarebbe una cosa di gravità assoluta, un’onta vergognosa e incancellabile sulla città di Catanzaro”.

Per dovere di cronaca, Occhini, ricordiamo che lei in qualche modo parla come parte interessata, essendo risultato nel 2017 il primo dei non eletti nella lista di “Cambiavento” in ex aequo con Nunzio Belcaro che dopo le dimissioni di Fiorita è subentrato in Consiglio per precedenza alfabetica. Abramo ha già spiegato che non ritiene ci siano i presupposti per le sue dimissioni considerato che nulla riconduce a eventuali condizionamenti ndranghetisti dell’attività amministrativa cittadina. Da questo punto di vista la situazione si avvia all’impasse, se non dovessero intervenire imposizioni sostitutive della volontà politica.

“Io intanto inoltro ad Abramo un appello accorato sulla base di tutto quanto è accaduto perché eviti a Catanzaro quest’onta vergognosa di cui si renderebbe protagonista difronte alla lunghissima storia amministrativa della città. Se non lo fa lui, lo facciano i consiglieri comunali perché, arrivati a quel punto di non ritorno, non ci saranno valutazioni differenziali tra chi, opposizione o maggioranza, non faccia il passo che ritengo dovuto. La strada maestra sono le dimissioni anche individuali davanti al notaio, almeno per differenziarsi, perché una volta che la Commissione d’accesso provochi lo scioglimento nessuno potrà dire di essere diverso dagli altri. Ciascun consigliere dovrebbe sentire l’obbligo morale e l’urgenza politica di evitare l’onta, nella speranza che gli altri si aggreghino. Ci si risparmi questa vergogna istituzionale. La città non la merita, finora è rimasta immune dal marchio di mafiosità che puntella molte amministrazioni calabresi. Politicamente, devo ricordare che gli ultimi due mandati di Abramo fanno seguito all’abbandono nel 2011 della carica di sindaco da parte di Michele Traversa, momento topico della vita cittadina che da più parti è stato letto come dettato dall’impossibilità di fare fronte a interessi illegittimi e corposi”.

Questo Eugenio Occhini, che anticipa l’intenzione di offrire alla firma di quanti vorranno sottoscriverlo un vero e proprio appello a sindaco e Consiglio comunale di Catanzaro che vada nel senso da lui illustrato nell’intervista, rilasciata nel giorno in cui Sergio Abramo ha acceso il cero votivo all’Immacolata, rinnovando fede e impegno “ex sanguine effusione”. Lo scadenzario religioso non segue le urgenze della politica. E viceversa. In questo caso, nessun condizionamento.