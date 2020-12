Commissione Lavori pubblici: riunione incentrata sulla sicurezza nelle scuole comunali

Lunga seduta della commissione consiliare Lavori pubblici, presieduta da Eugenio Riccio, ancora incentrata sulla sicurezza delle scuole comunali con particolare attenzione ai plessi Gaber e Todaro, tutti e due importanti riferimenti educativi dei quartieri Mater Domini e Sant’Antonio.

Per ciò che riguarda la Todaro, i componenti dell’organismo consiliare hanno esaminato la possibilità di proporre l’apertura di un secondo ingresso posizionato su via Campanella, così come richiesto da molti genitori, per evitare pericolosi assembramenti in prossimità dell’unico accesso all’edificio utilizzato finora. La soluzione è allo studio dei funzionari di Polizia locale e del settore Gestione del territorio che valuteranno tutte le possibili e opportune migliorie finalizzate a consentire agli alunni un afflusso e un deflusso in perfetta sicurezza e nel rispetto delle vigenti normative anti-Covid.

La commissione ha inoltre stabilito di eseguire nella giornata di venerdì 11 dicembre un nuovo sopralluogo al plesso Gaber con i tecnici dei settori Gestione del territorio e Igiene ambientale: la verifica servirà a individuare una soluzione che elimini l’assenza di un sistema di raccolta delle acque meteoriche. Problema – hanno sottolineato i consiglieri – che durante le giornate di pioggia crea disagi a studenti e genitori.

Il presidente Riccio ha anche convocato una specifica seduta di commissione con i dirigenti dei settori Patrimonio e Ambiente per discutere anche le competenze sulle micro-discariche abusive presenti nell’area del porto e nella zona della pineta di giovino.

La commissione, infine, ha incontrato il funzionario del settore Ambiente, Franco Greco, per trattare della problematica relativa al servizio di raccolta differenziata in favore dei cittadini che hanno contratto il Covid. La commissione, su questo punto, ha preso atto dello sforzo messo in atto dall’amministrazione per cercare di fornire questo importante servizio che, in base alla relazione del geometra Greco, ha bisogno di un’implementazione, da parte della Regione, per essere completamente operativo. I consiglieri, all’unanimità, hanno preso atto della situazione e di tutta la documentazione fornita dal settore comunale di riferimento e stabilito che si rivolgerà direttamente all’assessore regionale all’Ambiente.

Alla riunione presieduta da Riccio hanno partecipato i consiglieri Angotti, Consolante, Manueale Sergio Costanzo, Gallo, Levato, Lostumbo, Rosario Mancuso, Mirarchi, Pisano, Praticò, Procopi e Renda.