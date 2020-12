“Convocare tavolo tecnico che si occupi della vicenda Abramo Cc”

Chiedo al presidente f.f. della Regione Calabria Nino Spirlì che venga convocato immediatamente un tavolo tecnico alla presenza dell’assessore al Lavoro Orsomarso, nel quale invitare i vertici dell’azienda Abramo Customer Care e le organizzazioni sindacali affinché si faccia luce sul dramma collettivo che sta travolgendo i dipendenti dei call center. La proposta è di Cristina Rotundo di Consigliere Comunale #fareperCatanzaro

A seguito dell’istanza di concordato preventivo presentata dall’azienda al Tribunale di Roma e delle legittime preoccupazioni dei dipendenti, sono sicuro che la Regione accoglierà questa mia richiesta per capire quali siano le intenzioni della proprietà ed, eventualmente, elaborare proposte atte a salvaguardare i tanti posti di lavoro che insistono in una regione che ha già uno smisurato bacino di disoccupati.

I lavoratori non vanno calpestati: sono il cardine di un’impresa e della società. Al contrario vanno valorizzati, sostenuti e tutelati. Senza di loro l’economia non marcia, non corre.

Bisogna dare loro sicurezze, certezze, non considerarli come una controparte nemica da calpestare. Molti passi avanti sono stati fatti in questi anni. Da qui non si torna indietro: Il lavoro non si tocca! Né ora né mai.

Sono convinto che la Regione Calabria dimostrerà di essere interessata ad una soluzione positiva e che sta e starà in questa battaglia incondizionatamente dalla parte dei lavoratori, altrimenti si ritroverà, qualora la vertenza volgesse al peggio, sul groppone una responsabilità immensa”.