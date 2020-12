Battaglia arcivescovo di Napoli, Abramo: “Mio augurio è quello di tutta la comunità”

“La nomina di mons. Domenico Battaglia, per noi tutti “don Mimmo”, a nuovo arcivescovo di Napoli è una notizia che riempie di gioia e di orgoglio l’intera comunità catanzarese che per tanti anni si è riconosciuta nel suo straordinario lavoro di pastore e di educatore, sempre vicino ai più deboli”. A “don Mimmo” vanno i miei più sinceri auguri ma soprattutto la più sentita gratitudine per l’esempio di vita e di fede che continuerà a trasmetterci giorno dopo giorno”. Lo afferma il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo – a cui si associa il vicesindaco Gabriella Celestino – anche a nome delle amministrazioni comunale e provinciale da lui guidate.

“In questo momento così significativo – prosegue Abramo – non possono che tornare alla mente gli intensi momenti vissuti insieme – mondo delle istituzioni, chiesa e società civile – all’insegna della più profonda umanità e della capacità di ascolto che hanno caratterizzato l’operato di mons. Battaglia alla guida del Centro calabrese di solidarietà e delle comunità terapeutiche italiane. Un patrimonio di esperienze che il nostro vescovo ha “esportato” anche durante gli ultimi anni alla guida della comunità beneventana e che, sono sicuro, replicherà e rafforzerà nella diocesi di Napoli. Un “prete di strada” che ha fatto la storia: in primis perché l’ordinazione a vescovo per un catanzarese è arrivata a distanza di 60 anni dalla precedente e, oggi, perché erano oltre due secoli che un calabrese non assumeva la guida della diocesi napoletana”.

“Il saper parlare al cuore della gente – continua il primo cittadino” credendo fortemente in una chiesa che sia realmente aperta alle istanze dei territori e ai bisogni in campo socio-assistenziale, è la dote che mons. Battaglia, formatosi nell’Arcidiocesi di Catanzaro, porterà con sé rappresentando, ai più alti livelli spirituali, anche le radici più autentiche dell’identità calabrese. Non è un caso che, tra le prime parole pronunciate nella sua nuova veste, abbia scelto “ospitalità” e “accoglienza” che ben descrivono la cifra caratteristica della sua terra d’origine, così vicina a quella partenopea. Così come la “capacità di resistere”, ovvero quella tenacia che solo chi vive in prima linea le difficoltà del più profondo Sud può comprendere e trasformare in uno strumento prezioso di speranza e di riscatto”.