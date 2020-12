“Don Mimmo alla guida della più importante diocesi del Sud. Un motivo di gioia immensa”

“La nomina di don Mimmo Battaglia alla guida della più importante Diocesi del Meridione è motivo di gioia immensa e orgoglio infinito per la Città di Catanzaro”. Parole di Ivan Cardamone assessore alla Cultura del Comune di Catanzaro che parla di “orgoglio che, naturalmente, accomuna tutta la Chiesa Catanzarese, la nostra Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace, con la guida illuminata del nostro amato Arcivescovo Vincenzo Bertolone.

Il “prete di strada”, che si è formato culturalmente nel nostro Seminario Pontificio e che nella nostra Città ha rafforzato la sua Fede difendendo sempre gli “ultimi”, è stato chiamato a guidare spiritualmente la grande Capitale del Sud, Città che ha mille contraddizioni, ma anche tante potenzialità.

Don Mimmo, come continueremo sempre a chiamarlo, è stato e sarà sempre “uno di noi”, non avendo mai troncato il suo rapporto di amore infinito per Catanzaro. Io non finirò mai di ringraziarlo per avere accolto il mio invito a partecipare al forum sulla Città del dopo Covid.

Il suo intervento mirabile e lungimirante è come una gemma in un patrimonio di idee venuto dai tanti Catanzaresi che operano fuori dalla nostra Città in tutti i settori della società. Grazie di cuore don Mimmo, sei sempre nei nostri cuori. Da oggi Napoli e Catanzaro sono ancora più vicine, consorelle del sud che si battono per un riscatto sociale delle nostre popolazioni”.