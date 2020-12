Don Mimmo arcivescovo Napoli, assessore Russo: “Notizia che ci inorgoglisce”

“Ho letto con piacere che S.E. Mons. Domenico Battaglia è stato nominato dal Santo Padre Arcivescovo di Napoli in sostituzione del Cardinale Sepe. Questa notizia inorgoglisce la Calabria e, in particolar modo, l’Arcidiocesi Metropolitana di Catanzaro-Squillace in cui don Mimmo è nato, si è formato ed ha operato”. Lo dichiara l’assessore Danilo Russo.

“A don Mimmo – prosegue – l’augurio di poter guidare l’Arcidiocesi di Napoli in un percorso fatto di gioia della testimonianza, così come lui ha già fatto nel servire gli ultimi.

La realtà sociale di Napoli e del suo hinterland ha bisogno di una guida spirituale come quella di don Mimmo, “ prete che ha vissuto tutta la sua vita tra centinaia di donne e uomini, spesso giovani soli, persi tra la droga e le false illusioni di una vita difficile e spesso ai margini della società, tra gli scarti che nessuno considera”, così lo aveva descritto S.E. Mons Vincenzo Bertolone durante l’omelia di ordinazione a Vescovo della diocesi di Cerreto-Sannita -Telese-Sant’Agata dei Goti nel 2016”.