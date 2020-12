Il consigliere regionale Vito Pitaro: ‘Sbloccati fondi per ingegnerizzare le reti idriche’

“Esprimo grande compiacimento per quanto riuscito a fare grazie all’interessamento dell’assessore all’Ambiente Sergio De Caprio Sergio (Ultimo) e dal direttore generale dipartimento Tutela dell’ambiente Gianfranco Comito. Sono riusciti a recuperare e sbloccare importanti fondi derivanti dal Patto per la Calabria, inerenti l’ingegnerizzazione delle reti idriche di numerosi comuni del Vibonese, del Crotonese e del Catanzarese”. E’ quanto afferma in una nota il consigliere regionale Vito Pitaro.

“La giunta regionale – prosegue -con propria delibera n. 407 del 24 novembre 2020, ha infatti stabilito di destinare un importante finanziamento alla realizzazione dell’ingegnerizzazione delle reti idriche attraverso la mappatura, la ricerca perdite, il monitoraggio, la realizzazione di nuovi tratti di rete, la sostituzione di valvole, saracinesche ecc. e la distrettualizzazione di diversi comuni.

“Un importante piano di investimenti-conclude- che consentirà senza dubbio di intervenire al fine di migliorare il servizio idrico nei comuni della nostra regione”. I comuni delle province di Vibo Valentia, Catanzaro e Crotone interessati dalla DGRD.G.R. 409 sono i seguenti: