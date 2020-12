Assessorato alle Attività economiche, in arrivo uno sportello di assistenza sulle misure di sostegno alle imprese

Uno sportello di informazione, assistenza e consulenza sui fondi e i bandi programmati a livello comunitario, nazionale e regionale per il sostegno alle imprese. E’ l’iniziativa ideata dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo, grazie all’impegno del settore Attività economiche – su input dell’assessore Alessio Sculco e del dirigente Antonino Ferraiolo – che ha pubblicato un avviso di manifestazione di interesse diretto all’individuazione di un soggetto giuridico privato a partecipare, nel ruolo di partner, alla realizzazione e gestione dello sportello.

Il servizio sarà attivato presso la sede dell’assessorato alle Attività economiche e mirato a fornire orientamento in merito alle misure in atto, a tutti i livelli, in tema di finanza agevolata, creazione di start up e spin off, messe in campo per l’emergenza covid. Tra le principali finalità del bando, vi è quella di creare un sistema informativo che possa essere arricchito da contenuti multimediali da veicolare sui canali telematici dell’amministrazione comunale. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro le ore 12 del prossimo 29 dicembre, utilizzando l’apposito modello pubblicato sul portale www.comune.catanzaro.it insieme all’avviso.