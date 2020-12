Comune, avviata distribuzione buoni spesa digitali finanziati dalla Regione

E’ iniziata la fase di distribuzione dei buoni spesa digitali, finanziati con fondi regionali, ai circa 1200 cittadini aventi diritto a seguito delle procedure di selezione ultimate dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sergio Abramo. Lo rendono noto l’assessore alle politiche sociali, Lea Concolino, e il presidente della commissione al ramo, Rosario Lostumbo, specificando che i buoni di questa prima tranche, per una somma disponibile di 409mila euro, potranno essere spesi fino al 31 gennaio negli esercizi commerciali che hanno manifestato la disponibilità ad accettarli (Elenco consultabile al seguente link https://www.comune.catanzaro.it/files/Bandi/Avvisi%20vari/2020/buoni%20spesa%20COVID/ELENCO%20ESERCENTI%20BUONI%2014-12-20.pdf”>LINK).

I beneficiari potranno scaricarli e stamparli direttamente dal proprio indirizzo e-mail. Coloro che non abbiamo indicato una casella di posta elettronica all’atto della domanda, verranno direttamente contattati dagli uffici per concordare il ritiro del modello cartaceo.“Al fine di garantire la massima correttezza e trasparenza delle operazioni – hanno spiegato Concolino e Lostumbo – oltre alla graduatoria dei vincitori, il settore ha predisposto un elenco di tutti gli idonei, la cui istanza non potrà essere soddisfatta per insufficienza di risorse, e degli esclusi per errori nella domanda che riceveranno una motivata comunicazione. L’iter, tramite l’ausilio di piattaforma informatica, ha richiesto tempi più lunghi affinché gli uffici, diretti da Saverio Molica, potessero assicurare un controllo preventivo e specifico sulle oltre 3mila domande pervenute, passando il vaglio delle autorità giudiziarie come avvenuto anche nell’aprile scorso nel primo lockdown. Terminata questa prima tranche, seguirà la pubblicazione di un nuovo bando al fine di erogare gli aiuti previsti con ulteriori 650mila euro messi in campo dalla Protezione civile nazionale, dando la priorità a tutti coloro che non hanno potuto beneficiare dei sussidi regionali”.