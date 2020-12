Il Blog delle Stelle apre le Regionarie 2021

Carte scoperte per chi, iscritto al Movimento Cinquestelle e sia residente in Calabria, voglia avanzare la propria candidatura di consigliere alle prossime regionali. “A partire dalle ore 15:00 di oggi lunedì 14 dicembre 2020 – è scritto su un post del Blog delle Stelle – sono aperte su Rousseau le candidature per le regionarie della Calabria, in vista delle prossime elezioni regionali previste a febbraio 2021”. Possono candidarsi “tutti gli iscritti certificati residenti in Calabria, se in possesso dei requisiti necessari, possono avanzare la loro candidatura entro il termine perentorio delle ore 15:00 di venerdì 18 dicembre 2020. Per potersi candidare è necessario leggere lo specifico regolamento e accedere alla funzione Open Candidature di Rousseau”. Dopo alcune indicazioni tecniche il post continua: “Al termine dei controlli delle documentazioni presentate, seguirà una fase di esposizione pubblica dei nominativi con il duplice scopo di consentire agli iscritti di esaminare con attenzione i profili dei candidati e scegliere così con la massima consapevolezza il giorno del voto e, al tempo stesso, di permettere al Collegio dei Probiviri ed al Comitato di Garanzia di recepire ulteriori segnalazioni utili a tutela del MoVimento 5 Stelle”.