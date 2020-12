Nuove assunzioni in Comune, Abramo: ‘Risultato della nostra attenzione ai conti’

“L’avvio delle procedure per l’assunzione di 20 nuovi agenti di Polizia locale è l’ennesima dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto dall’amministrazione comunale in tema di organizzazione della propria pianta organica e, di conseguenza, di servizi erogati nei confronti dei cittadini.

Non era e non è un risultato scontato, perché negli ultimi anni solo il capoluogo calabrese, fra tutti i grandi centri della nostra regione, capoluoghi di provincia e non solo, ha potuto bandire ed espletare i concorsi finalizzati all’assunzione di nuovo personale.

In un contesto, quello della pubblica amministrazione, in cui i pensionamenti e quota 100 hanno drasticamente ridotto i dipendenti e, a cascata, la capacità di fornire servizi, quanto fatto a Catanzaro è sinonimo di buona amministrazione.

Perché è parte integrante di un lungo lavoro di programmazione, iniziato fin dalla fine della passata consiliatura e che ha riguardato sia la pianificazione del fabbisogno che, soprattutto, l’oculatezza nella gestione economica.

L’ho ripetuto tante volte, ma è bene ribadirlo: senza gli interventi certosini compiuti sui conti, assolutamente in ordine e senza un euro di debito, sarebbe stato e sarebbe ancora impossibile assumere gente nuova in Comune. Senza quel lavoro a monte sui conti, unito all’assoluto rispetto di tutti gli obblighi di legge, sarebbe venuta meno la capacità di dare risposte alla cittadinanza e alla città. Aspetto, quest’ultimo, che pur nelle difficoltà sempre esistenti, è migliorato stagione dopo stagione.

Dal 2017 a oggi, in poco meno di quattro anni, l’amministrazione che ho l’onore di guidare ha potuto assumere con l’espletamento di procedure concorsuali autonome oltre 70 nuovi dipendenti fra amministrativi e contabili, messi in servizio in tutti i settori dell’apparato comunale.

A questi, bisogna aggiungere i tecnici assunti tramite procedure di mobilità, le categorie A e B dalle graduatorie dell’ufficio di collocamento, gli informatici e i vigili urbani tramite scorrimento delle graduatorie, per un totale di nuove figure che ha superato le 100 unità, a cui si aggiungeranno presto, all’esito delle procedure concorsuali, 20 nuovi vigili urbani ed entro la fine dell’anno cinque nuovi assistenti sociali.

Vorrei ricordare che nei Comuni in dissesto non solo non si può assumere personale, ma vengono lasciati in eredità debiti compresi fra i 15 e i 20mila euro a famiglia, che a loro volta devono rimborsarli pagando più tasse, con l’aumento di aliquote che qui, per esempio, restano molto basse, o con mancati servizi. A Catanzaro, invece, non sarà lasciato in eredità nemmeno un centesimo di debito.

Qualcuno potrebbe dire che si tratta solo di freddi numeri, ma non è così. Perché sono questi numeri, resi possibili grazie a un certosino lavoro sui conti, che il Comune garantisce servizi e risposte alla città e ai cittadini: in un territorio in cui la mancanza di lavoro è da sempre uno dei problemi più gravi, si tratta di un risultato assolutamente non banale”. E’ quanto ha dichiarato tramite una nota stampa il Primo cittadino Sergio Abramo.