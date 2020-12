Sud Democratici: ‘Lavoriamo per battere la Destra’

“Riteniamo di particolare importanza la prossima tornata elettorale in Calabria. Si vota con molto anticipo a causa della scomparsa della Presidente Santelli. Quello che deve essere giudicato senza indulgenze vaghe e populistiche …(“sono tutti responsabili, destra e sinistra sono uguali ect.., che seppur può avere un qualche fondamento non aiuta a capire e discernere cosa e’ importante fare in questo momento cruciale per la Calabria), e’ costituito da quanto è avvenuto nei dieci mesi di governo della destra, la qualità dell’Amministrazione Santelli è stata caratterizzata da scelte improvvisate e profondamente sbagliate (basta ripercorrere, anche attraverso le notizie stampa, l’attività della Giunta e della maggioranza di destra), la scelta a Presidente del Consiglio Regionale di Domenico Tallini, oggi sottoposto a provvedimenti giudiziari, è l’esempio concreto del grave livello politico e culturale al quale è scesa ed arrivata la destra calabrese, lo stesso subentrante Presidente facente funzioni, Spirlì, espressione della Lega, continua a palesare il bassissimo livello politico che esprime la destra calabrese”. E’ quanto si legge in una nota stampa a firma dell’associazione Sud Democratici.

“Le prossime elezioni – proseguono – dovranno riscattare la Calabria, riscatto che dovrà essere affidato alle forze politiche del Centro-Sinistra e dei movimenti civici democratici, tutti i movimenti civici e democratici, realizzando una coalizione ampia ed unita in un progetto di alto spessore morale, politico e culturale.

Il tavolo di concertazione della coalizione dovrà porre al primo posto la predisposizione di un programma serio, di discontinuità rispetto a quanto scritto e rimasto nei cassetti nel passato. Dovrà essere un programma non generico nelle proposte, ma concreto e di scelte. Ad esempio la sanità pubblica dovrà essere il fulcro del Servizio Sanitario Calabria; il recupero della qualità della scuola compresa l’Università, dovrà essere il punto di ripartenza della svolta in Regione; un progetto della Calabria per il turismo, non stupidamente copia di altre esperienze, ma originale, nuovo, che sia attrattivo a livello nazionale ed europeo dovrà essere posto con urgenza all’ordine del giorno dell’Istituzione Regionale; la valorizzazione dei prodotti agroalimentari, attraverso una programmazione sostenuta a livello nazionale, dovrà essere un punto di forza per portare in Italia e nel mondo il Made in Calabria. Un’attenzione particolare sara’ necessaria per realizzare un turismo culturale, dovrà essere dedicata all’archeologia e al vasto patrimonio artistico ed architettonico, compreso ogni intervento di recupero e valorizzazioni dei numerosi e bellissimi borghi che fanno della Calabria una specificità.

Dobbiamo utilizzare ogni possibilità finanziaria nuova per rilanciare l’unicità dell’altopiano silano e delle nostre coste, da risanare, in molte località dallo scempio urbanistico. Risulta urgente e necessario un piano di assetto idrogeologico ed antisismico. Il candidato a Presidente dovrà essere scelto dopo la stesura del programma e riteniamo non sia opportuno che provenga dalla nomenclatura e cerchia ristretta dei partiti politici o dei movimenti, ma sia persona, donna o uomo, dello Stato e delle Istituzioni. Con un curriculum prestigioso di grande garanzia maturato nelle istituzioni dello Stato. Riteniamo necessario che il candidato alla Presidenza, quale atto di autonomia, comunichi prima del voto i nomi degli assessori, anche loro ovviamente dovranno essere persone di grande competenza e di riconosciuta qualità.

Richiamiamo, per ultimo, l’attenzione sulla circostanza, sicuramente storica, dei cospicui finanziamenti (Europei e nazionali) che arriveranno in Calabria, perché gli stessi non dovranno essere a pioggia (vecchia maniera), ma utilizzati su precisi programmi, predisposti dalla Calabria.

La regia regionale, riteniamo, dovrà coinvolgere nelle decisioni sull’utilizzo, le diverse articolazioni della società calabrese a cominciare dalle forze sindacali e quindi tutti gli altri corpi intermedi , in particolare si coinvolgano le enormi risorse di competenze e di cultura delle Universita’ calabresi.

La coalizione che, ci auguriamo, vinca contro la destra le prossime elezioni regionali, dovrà rappresentare una novità politica di forte discontinuita’, chiara e di immediata evidenza, sotto ogni profilo, del progetto, della coalizione del candidato presidente e dei candidati consiglieri – concludono i Sud Democratici – per rispondere alla situazione grave e per certi aspetti unica nel panorama italiano ed europeo che rappresenta la Calabria” .