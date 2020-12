Russo: ‘Non si ferma l’impegno dello Sportello per il microcredito per creare nuove imprese’

“Non si ferma l’impegno dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Sergio Abramo, che con lo Sportello per il microcredito offre supporto e orientamento per la creazione di piccole e medie attività imprenditoriali. Catanzaro rientra nella rete che, in collaborazione con l’Ente nazionale per il microcredito, ha sostenuto nuove opportunità di impresa e di occupazione anche durante quest’anno segnato dall’emergenza covid erogando servizi e garantendo consulenza sul territorio”. Lo afferma l’assessore Danilo Russo che è intervenuto nel corso di una videoconferenza a cui hanno partecipato il presidente dell’Ente nazionale per il microcredito, Mario Baccini, e diversi rappresentanti delle istituzioni impegnate nel settore.

“Sono tante le iniziative che come amministrazione abbiamo portato avanti – continua Russo – per far fronte alle richieste mirate a creare o riqualificare attività di impresa grazie al sostegno dell’Ente nazionale. Nei prossimi mesi, inoltre, aumenterà anche la dotazione economica con la possibilità di inviare istanza di accesso a finanziamento garantito fino a 50mila euro. Una particolare attenzione sarà, ancora, dedicata ai progetti ideati per il sociale e dedicati alle fasce più deboli. L’amministrazione, in questo percorso, continuerà a coinvolgere anche le altre realtà istituzionali, come avvenuto per la Camera di commercio e lo Sportello Europa, e sensibilizzare il mondo dell’università affinché il territorio possa aprirsi sempre di più a questa preziosa opportunità”.