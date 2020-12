Barbara D’Urso: “Non scendo in politica (per ora) e non sarà candidata alla guida della mia amatissima Calabria”

“Qualche giorno ho fatto un’intervista e parlando di politica ho dichiarato quanto segue: Mi hanno chiesto di scendere mille volte in politica. Prima o poi lo farò. Da questa frase si è scatenato il delirio”. In un video lanciato sui social Barbara D’Urso chiarisce la sua posizione rispetto alle voci che danno per imminente il suo debutto in politica: “Addirittura, secondo queste voci – dice – mi sarei candidata come presidente della Regione Calabria. Chi dice che mi candido con FI, chi con la sinistra. Volevo tranquillarvi: non scendo in politica, almeno non adesso. Continuo a fare televisione ancora per tanto tempo e, soprattutto, non mi sarei mai permessa di candidarmi come presidente della mia amatissima Calabria, anche, perché io non sono nessuno”.