Consiglio Comunale: si torna in aula lunedì 21 dicembre

Il presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni, sentita la conferenza dei capigruppo, ha convocato i prossimi lavori dell’assemblea.

L’aula si riunirà lunedì 21 dicembre, alle ore 8:30, in prima convocazione, e martedì 22 dicembre, alle ore 10, in seconda, per discutere i seguenti punti all’ordine del giorno:

Approvazione del bilancio consolidato dell’esercizio 2019, ai sensi dell’art. 11-bis del d.lgs. n. 118/2011. Programma Agenda urbana Por Calabria 2014/2020 – asse – 9 “interventi di recupero funzionale e riuso di vecchi immobili in collegamento con attività di animazione sociale e partecipazione collettiva, inclusi interventi per il riuso e la rifunzionalizzazione dei beni confiscati alle mafie” – acquisizione al patrimonio comunale del teatro Masciari e sue pertinenze.

Statuto della fondazione Politeama – Città di Catanzaro – approvazione modifiche ed integrazioni. Affidamento dei servizi cimiteriali alla Catanzaro servizi spa.

Programma Agenda urbana Por Calabria 2014/2020 – azioni 4.1.1. e 4.1.2. – efficientamento energetico – revoca delibera n. 94 del 25/7/2019 relativa a proposta project financing ex art.183 comma 15 d. lgs. 50/2016.

Lavori di realizzazione impianto I.p.r.m. Catanzaro viale Crotone da parte della reti Italgas s.p.a. – approvazione vincolo preordinato all’esproprio – adozione variante parziale urbanistica al p.r.g. vigente – approvazione progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilita’. Efficacia d.c.c. n. 76 del 10/06/2020. Proroga durata dello statuto sociale della Amc spa.

Approvazione schema contratto di servizio per le annualità 2021/2022 tra l’amministrazione comunale e l’Amc spa per il trasporto locale.

Concessione all’Amc spa delle aree di sosta strisce blu – approvazione schema disciplinare.

Regolamento comunale del verde pubblico e privato. Atto di indirizzo riduzione Tari. Mozione ai sensi art. 31 del regolamento del Consiglio comunale su beni Convento dei cappuccini del Monte.

Mozione ai sensi art. 31 del regolamento del Consiglio comunale sulla nuova piantumazione di alberi al posto di quelli abbattuti avuto riguardo all’intero territorio del Comune di Catanzaro.

Mozione ai sensi art. 31 del regolamento del Consiglio comunale su istruzione progetti utili alla collettività catanzarese onde poter impiegare tutti i beneficiari del reddito di cittadinanza.

Verranno discussi anche undici debiti fuori bilancio.