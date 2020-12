Villette sequestrate, il plauso di Paolo Parentela (M5s)

“Plaudo al lavoro dei magistrati e carabinieri di Catanzaro che ha permesso di sequestrare 71 immobili abusivi a Caminia di Stalettì”. Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela.

“Lo Stato – prosegue – è presente e dimostra ogni giorno di tutelare le bellezze e ricchezze della nostra natura, nello specifico il nostro mare e le nostre meravigliose coste.

Parliamo, con riferimento all’operazione in argomento, di un’area che appartiene alla comunità e che non poteva essere in alcun modo aggredita e deturpata, addirittura, come emerge dalle indagini, con una sorta di pretesa di impunità da parte di soggetti coinvolti nell’inchiesta. Come Movimento 5 Stelle stiamo facendo costantemente la nostra parte per salvaguardare e valorizzare il bene pubblico e il bene comune, sia con interrogazioni che con proposte di legge che mirano a preservare i tesori della nostra terra e il suo patrimonio di natura e cultura dalla violenza cieca del capitalismo e dell’abusivismo”.

“La Procura – conclude Parentela – accerta i fatti e chiede la punizione dei colpevoli. Da eletti del Movimento 5 Stelle, invece, noi spingiamo verso un modello radicalmente diverso di sviluppo, che parta dalle risorse e dalla vocazione del territorio. Quando la risolutezza e il coraggio della magistratura e delle forze dell’ordine si incontrano con la tenacia e l’onestà della politica, può rinascere, nella nostra regione, una speranza di cambiamento concreto”. (ANSA)